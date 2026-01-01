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    FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776 | Kärcher

    Blauer Kunststofffass mit Kärcher BM 776 Etikett, stehend auf weißem Hintergrund.

    FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776

    Bestellnummer: 6.295-572.0

    Spezialreiniger zum Entfernen von Gummiabriebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge. Auch Klebebandrückstände sowie starke Öl- und Rußverschmutzungen werden wirkungsvoll entfernt.
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