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    FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776 | Kärcher

    Kärcher RM 776 Reinigungsmittel in einem weißen Kanister mit Etikett und Produktinformationen.

    FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776

    Bestellnummer: 6.295-546.0

    Spezialreiniger zum Entfernen von Gummiabriebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge. Auch Klebebandrückstände sowie starke Öl- und Rußverschmutzungen werden wirkungsvoll entfernt.
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