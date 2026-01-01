FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform | Kärcher

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Bestellnummer: 6.296-053.0Mit EU Ecolabel-Zertifizierung, extra schaumarm und hochkonzentriert: der umweltfreundliche Bodenreiniger zur manuellen und maschinellen Unterhaltsreinigung aller harten und flexiblen Böden.
Gebindegröße (l)
1
Verpackungseinheit (Stück)
12
pH-Wert
8
Gewicht (kg)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
366 x 232 x 298
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete