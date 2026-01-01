FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform | Kärcher

Dank seiner besonders umwelt- und anwenderfreundlichen Formulierung überzeugt der hochkonzentrierte und kennzeichnungsfreie FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform von Kärcher mit genauso schonender wie effektiver Reinigungskraft, hoher Wirtschaftlichkeit und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Der angenehm nach Zitrus duftende Bodenreiniger eignet sich grundsätzlich für alle wasser- und alkoholbeständigen Oberflächen – bis hin zu ESD-Böden sowie Belägen aus kalkgebundenem Weichgestein wie Marmor. Trittspuren, Staub, Emissionsverschmutzungen sowie leichte Rückstände von Fetten beseitigt er zuverlässig. Dabei ist das extra schaumarme Reinigungsmittel sowohl zur manuellen als auch zur maschinellen Unterhaltsreinigung mit einer Scheuersaugmaschine ausgelegt. Der nachhaltige FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform ist gemäß den strengen Vorgaben des EU Ecolabels zertifiziert und mit dem Umweltzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet.