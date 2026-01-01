10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform | Kärcher

    Blauer Kunststofffass mit Kärcher-Etikett, Modell CA 50 C, auf weißem Hintergrund.

    FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform

    Bestellnummer: 6.296-165.0

    Mit EU Ecolabel-Zertifizierung, extra schaumarm und hochkonzentriert: der umweltfreundliche Bodenreiniger zur manuellen und maschinellen Unterhaltsreinigung aller harten und flexiblen Böden.
    Angebot anfordern