FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform | Kärcher

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Bestellnummer: 6.296-054.0Mit EU Ecolabel-Zertifizierung, extra schaumarm und hochkonzentriert: der umweltfreundliche Bodenreiniger zur manuellen und maschinellen Unterhaltsreinigung aller harten und flexiblen Böden.
Gebindegröße (l)
5
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
8
Gewicht (kg)
5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
192 x 145 x 248
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete