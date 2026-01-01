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    FloorPro Schutz-Dispersion Extra RM 782 | Kärcher

    Kärcher RM 782 Reinigungsmittelkanister mit Etikett und Produktinformationen, weißer Kunststoffbehälter.

    FloorPro Schutz-Dispersion Extra RM 782

    Bestellnummer: 6.295-816.0

    Extra robuste, hochglänzende Polymerbeschichtung mit ausgezeichneter Deckkraft, Haftung, Rutsch- und Abriebfestigkeit sowie erhöhter Beständigkeit gegen Alkohol und Desinfektionsmittel.
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