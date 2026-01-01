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    FloorPro Spray Cleaner RM 748 | Kärcher

    Kärcher Kanister mit Reinigungsmittel RM 748, weiß, mit Etikett und Produktinformationen.

    FloorPro Spray Cleaner RM 748

    Bestellnummer: 6.295-162.0

    Rutschhemmende Sprühemulsion auf Wachsbasis für alle beschichteten Hartflächen. Repariert und frischt beschichtete Böden auf und beseitigt zudem unerwünschte Absatz- und Begehspuren.
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