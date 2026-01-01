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    FloorPro Wischpflege Extra RM 780 | Kärcher

    Kärcher Kanister mit RM 780 Reinigungsmittel, weiß, mit Etikett und Produktinformationen.

    FloorPro Wischpflege Extra RM 780

    Bestellnummer: 6.294-997.0

    Polymerbasierte Wischpflege ohne Schichtaufbau zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen, harten und elastischen Böden. Rutschhemmend gemäß DIN V 18032-2:2001-04.
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