FloorPro Wischpflege Extra RM 780 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.294-997.0Polymerbasierte Wischpflege ohne Schichtaufbau zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen, harten und elastischen Böden. Rutschhemmend gemäß DIN V 18032-2:2001-04.
Gebindegröße (l)
10
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
9
Gewicht (kg)
10
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
11
Abmessungen (L × B × H) (mm)
230 x 188 x 307
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete