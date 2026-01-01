FloorPro Wischpflege Extra RM 780 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-468.0Polymerbasierte Wischpflege ohne Schichtaufbau zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen, harten und elastischen Böden. Rutschhemmend gemäß DIN V 18032-2:2001-04.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
9
Gewicht (kg)
20
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
21.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
270 x 240 x 430
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete