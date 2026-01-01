FloorPro Wischpflege Extra RM 780 | Kärcher

Die FloorPro Wischpflege Extra RM 780 ist der optimale Unterhaltsreiniger nach dem Beschichten mit unserer Pflege-Dispersion RM 784 sowie der Schutz-Dispersion RM 782. Das Reinigungs- und Pflegemittel auf Basis wasserlöslicher Polymere bildet keine Schichten auf Oberflächen, löst zuverlässig Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen und eignet sich auch für empfindlichere Bodenbeläge wie Elastomer (Gummi) oder PVC. Darüber hinaus ist es auch auf ableitfähigen ESD-Böden einsetzbar und dank seiner gemäß DIN V 18032-2:2001-04 gutachterlich bestätigten rutschhemmenden Eigenschaften insbesondere auch zur Reinigung in Sport- und Mehrzweckhallen geeignet. Die schaumarm eingestellte FloorPro Wischpflege Extra RM 780 ist genauso zur Anwendung mit Scheuersaugmaschinen ausgelegt wie zur klassischen, manuellen Reinigung. Profis in der Gebäudereinigung profitieren dazu von einer hohen Anwendersicherheit des kennzeichnungsfreien Mittels.