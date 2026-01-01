10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    FloorPro Wischpflege RM 746 | Kärcher

    Kärcher RM 746 Reinigungsmittelkanister, grün, mit Etikett und Produktinformationen.

    FloorPro Wischpflege RM 746

    Bestellnummer: 6.295-156.0

    Neutrale, lösungsmittelfreie Wischpflege auf Seifenbasis. Erzeugt einen rutschhemmenden, schmutzabweisenden Pflegefilm, der sehr einfach auf strahlenden Hochglanz aufpolierbar ist.
    Angebot anfordern