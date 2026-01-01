FM Expert 100/ M | Kärcher

Der FM Expert 100/ M überzeugt durch seinen offenen und großen Aufbau. Er bietet die Möglichkeit, sowohl manuell über die Vorkonditionierungsmethode als auch mechanisch mithilfe entsprechender Maschinen nass und trocken zu reinigen. Der Trolley verfügt über ausreichend Platz, um entweder die BR 30/1 Bp oder T 9/1 Bp komfortabel und problemlos zu integrieren. Das Entsorgungsmodul kann variabel in der Höhe verstellt werden und Müllbeutel unterschiedlicher Größen aufnehmen. In 4 praktischen 6-Liter-Eimern lassen sich Reinigungsutensilien sicher aufbewahren und bereichsspezifisch voneinander trennen. Eine individuell fixierbare und herausziehbare 16-Liter-Schublade eignet sich zur Mitnahme weiterer Ausstattung. Die mitgelieferten FlexoLink Anbindungen ermöglichen eine effiziente Integration von Moppsystemen, Greifzangen und nützlichen Utensilien. Sie lassen sich variabel an den Außenseiten des FlexoMate befestigen. Der Haken dient zur Aufhängung eines Warnschilds oder des WVP 10 Adv.

Entsorgungsmodul mit um 30° anpassbarem Höhenwinkel zur einfachen Leerung Hochwertige Materialien und eine robuste Schweißtechnik garantieren eine lange Lebensdauer. Ergonomische Backenmopppresse Optimale, rückenschonende Platzierung der Presse und des Presshebels Einfache Manövrierbarkeit Vier drehbare Räder ermöglichen einfaches Manövrieren auf engstem Raum.