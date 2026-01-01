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    FM Expert 100/ M | Kärcher

    Kärcher Reinigungswagen mit mehreren schwarzen Behältern und Rollen, aus Metall und Kunststoff gefertigt.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    Reddot Design Award 2021
    Green Good Design Award 2021

    FM Expert 100/ M

    Bestellnummer: 1.321-006.0

    • Vorkonditionierung mit 1 × 12-l-Eimer, inkl. Maschinenintegration
    • Große Variante und faltbares Müllmodul
    • 2 × FlexoLink S, 1 × FlexoLink XL
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