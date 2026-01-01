FM Expert 100/ W | Kärcher

Der FM Expert 100/ W ist ein offener und großer Reinigungswagen für den effizienten Einsatz bei umfassenden Reinigungsaufgaben. Er verfügt über ein variables Doppeleimersystem mit universeller Presse. Entfernt man die Eimer und die Mopppresse, lässt sich stattdessen eine Maschine integrieren. Das Entsorgungsmodul ist variabel in der Höhe verstellbar und eignet sich für Müllbeutel in unterschiedlichen Größen. Reinigungsutensilien finden in 4 6-Liter-Eimern Platz, die nach unterschiedlichen Bereichen getrennt werden können. Des Weiteren bietet eine individuell fixierbare und herausziehbare 16-Liter-Schublade reichlich Stauraum für die Mitnahme weiterer Ausstattung. Die mitgelieferten Toolflexanbindungen ermöglichen die kompakte Integration von Moppsystemen, Greifzangen und weiterem Equipment. Ein Haken dient zur Befestigung eines Warnschilds oder des WVP 10 Adv. Toolflex und Haken lassen sich variabel an den Außenseiten des FlexoMate anbringen.