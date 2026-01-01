FM Expert 50/ P | Kärcher

Als kompakter und offener Reinigungswagen eignet sich der FM Expert 50/ P besonders gut zur Anwendung der Vorkonditionierungsmethode. Das Entsorgungsmodul kann variabel in der Höhe verstellt werden und Müllbeutel in unterschiedlichen Größen aufnehmen. Reinigungsutensilien lassen sich in den 4 6-Liter-Eimern praktisch verstauen und nach Bereichen voneinander trennen. Weiteres Equipment findet Platz in einer individuell fixierbaren und herausziehbaren Schublade mit 16 Liter Fassungsvermögen. Dadurch werden zusätzliche Laufwege im Reinigungsprozess reduziert. Die mitgelieferten FlexoLink Anbindungen ermöglichen darüber hinaus die Mitnahme von Moppsystemen, Greifzangen und weiteren nützlichen Utensilien. FlexoLink XL eignet sich zur Befestigung eines Warnschilds oder des WVP 10 Adv. Sowohl die Toolflexanbindungen als auch der Haken lassen sich variabel an der Außenseite des FlexoMate anbringen. Für eine platzsparende Lagerung lassen sich Hängeeimer und Tabletts einfach abnehmen.