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    FM Expert 50/ P | Kärcher

    Kärcher Reinigungstrolley mit mehreren schwarzen Behältern, ausziehbarem Fach und Rollen für Mobilität.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    Reddot Design Award 2021
    Green Good Design Award 2021

    FM Expert 50/ P

    Bestellnummer: 1.321-005.0

    • Vorkonditionierung mit 2 × 12-l-Eimern
    • Kompakte Variante und faltbares Müllmodul
    • 2 × FlexoLink S, 1 × FlexoLink XL
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