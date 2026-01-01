FM ExpertPro 100/ P | Kärcher

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Bestellnummer: 1.321-009.0
Programm
ADVANCED
Farbe
Anthrazit
Menge (Stück)
1
Gewicht ohne Zubehör (kg)
42
Verpackungsgewicht (kg)
48
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1564 x 563 x 1229
Abmessungen, verpackt (mm)
1100 x 600 x 780
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen