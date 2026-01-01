FM ExpertPro 100/ P | Kärcher

Der große Reinigungswagen FM ExpertPro 100/ P eignet sich durch seinen geschlossenen Aufbau und die erweiterte Grundplatte ideal für die Reinigung hygienesensibler Bereiche und zur Anwendung der Vorkonditionierungsmethode. Das integrierte Entsorgungsmodul kann mit Müllbeuteln verschiedener Größen ausgestattet und per Fußpedal geöffnet werden. In den 4 6-Liter-Eimern lässt sich weiteres Equipment aufbewahren und nach Bereichen getrennt sortieren. Zudem verfügt der Trolley über 2 zusätzliche Schubladen mit je 16 und 32 Litern Fassungsvermögen für erweiterten Stauraum. Sie lassen sich individuell fixieren und eignen sich zur praktischen Mitnahme von Reinigungsutensilien und Maschinen, wie EB 30/1 Bp Li-Ion können durch mitgelieferte FlexoLink Anbindungen einfach an den Außenseiten des FlexoMate angebracht werden. FlexoLink XL dient zur Befestigung eines Warnschilds oder des WVP 10 Adv. Türen und Seitenwände sind durch Aufkleber personalisierbar. Zwei Bremsen sichern den Trolley auch auf schrägem Untergrund. Der ergonomisch geformte FlexoGrip reduziert die Belastung auf Arme und Schultern beim Schieben. Push-to-open-Türen lassen sich individuell für Rechts- und Linkshänder einstellen.