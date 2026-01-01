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    FM ExpertPro 100/ P | Kärcher

    Kärcher Reinigungstrolley mit zwei Türen, Griffen und Rollen, ausgestattet mit seitlichen Behältern für Reinigungsutensilien.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    Reddot Design Award 2021
    Green Good Design Award 2021

    FM ExpertPro 100/ P

    Bestellnummer: 1.321-009.0

    • Vorkonditionierung mit 2 × 12-l-Eimern
    • Große Variante
    • 2 × FlexoLink S, 1 × FlexoLink XL
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