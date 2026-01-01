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    FM ExpertPro 100/ W Tp | Kärcher

    Kärcher Reinigungstrolley mit zwei Türen, vier Rädern und einem schwarzen Eimer auf der Rückseite.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    Reddot Design Award 2021
    Green Good Design Award 2021

    FM ExpertPro 100/ W Tp

    Bestellnummer: 1.321-010.0

    • Doppeleimersystem mit 2 × 15-l-Eimern
    • Große Variante mit Erweiterungsplatte
    • 2 × FlexoLink S, 1 × FlexoLink XL
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