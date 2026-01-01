FM ExpertPro 100/ W Tp | Kärcher

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Bestellnummer: 1.321-010.0
Programm
STANDARD
Farbe
Anthrazit
Menge (Stück)
1
Gewicht ohne Zubehör (kg)
46
Verpackungsgewicht (kg)
51.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1831 x 650 x 1062
Abmessungen, verpackt (mm)
1134 x 584 x 623
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen