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    FM ExpertPro 50/ P | Kärcher

    Kärcher Reinigungstrolley mit Rollen, zwei seitlichen Ablagefächern und einem Griff, in silber-schwarzem Design.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    Reddot Design Award 2021
    Green Good Design Award 2021

    FM ExpertPro 50/ P

    Bestellnummer: 1.321-008.0

    • Vorkonditionierung mit 2 × 12-l-Eimern
    • Kompakte Variante
    • 2 × FlexoLink S, 1 × FlexoLink XL
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