FM ExpertPro 50/ P | Kärcher

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Bestellnummer: 1.321-008.0
Programm
ADVANCED
Farbe
Anthrazit
Menge (Stück)
1
Gewicht ohne Zubehör (kg)
28.2
Verpackungsgewicht (kg)
36.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1051 x 564 x 1230
Abmessungen, verpackt (mm)
1134 x 584 x 513
Ausrüstung
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