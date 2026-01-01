FM ExpertPro 50/ S | Kärcher

Der mittelgroße, geschlossene Reinigungswagen FM ExpertPro 50/ S überzeugt durch seine kompakte Größe und eignet sich ideal zur Verwendung der Spraymethode. Das Entsorgungsmodul ist von außen leicht erreichbar. Es kann variabel in der Höhe verstellt werden und Müllbeutel unterschiedlicher Größen aufnehmen. In 2 6-Liter-Eimern lassen sich Reinigungsutensilien praktisch aufbewahren und farbig trennen (mitgeliefert werden je ein Eimer in Blau und Rot). Zwei individuell fixierbare und herausziehbare 16-Liter-Schubladen eignen sich zur praktischen Mitnahme weiterer Geräte. Die mitgelieferten Toolflexanbindungen ermöglichen die effiziente Integration von Moppsystemen, Greifzangen und weiteren Utensilien. Sie lassen sich variabel an den Außenseiten des FlexoMate befestigen. FlexoLink XL dient zur Befestigung eines Warnschilds oder des WVP 10 Adv. Starke Bremsen an 2 Rädern sichern den Trolley auch auf schrägem, unebenem Untergrund und ermöglichen einen stabilen Stand. Der ergonomisch höhenverstellbare FlexoGrip reduziert Belastungen der Arme und Schultern beim Schieben. Zudem sind die Push-to-open-Türen eigens für Rechts- und Linkshänder einstellbar.