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    FM ExpertPro 50/ W Tp | Kärcher

    Kärcher Reinigungstrolley mit Rollen, schwarzem Behälter und Griffen, geeignet für den Einsatz in Innenräumen.

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    Bestellnummer: 1.321-012.0