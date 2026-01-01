FM Swift 50/ P | Kärcher

Der kompakte und offene Reinigungswagen eignet sich besonders gut zur Verwendung von vorkonditionierten Mopps in der manuellen Reinigung. Das Entsorgungsmodul ist variabel höhenverstellbar und kann Müllbeutel in unterschiedlichen Größen aufnehmen. In den beiden 6-Liter-Eimern können Reinigungsutensilien sicher aufbewahrt und nach Bereichen getrennt werden (blau für unproblematische Bereiche und rot für Reinigungsbereiche mit höchsten hygienischen Ansprüchen, wie bspw. Waschräume und Toiletten). Die mitgelieferten FlexoLink Anbindungen ermöglichen die kompakte Integration von Moppsystemen, Greifzangen und weiterem Equipment. Ein Haken dient zur Befestigung eines Warnschilds oder des WVP 10 Adv. Toolflex und Haken lassen sich variabel an den Innenseiten des FlexoMate anbringen.

Entsorgungsmodul mit um 30° verstellbarem Höhenwinkel zur einfachen Leerung Entsorgungsmodul mit um 30° anpassbarem Höhenwinkel zur einfachen Leerung. Ergonomisches Auswringen dank effizienter Mopppresse. Platzsparendes Design Durch das kompakte Baumaß ist der Trolley sehr wendig und einfach zu verstauen. Für die platzsparende Lagerung das Müllmodul einfach einklappen und das Eimersystem abnehmen. Toolflexanbindungen an den Außenseiten zur Anbringung von Reinigungsutensilien. Nachhaltigkeitsmerkmale Design mit 2 × 15-l-Eimern aus 50 % recyceltem Kunststoff und 2 × 6-l-Eimern aus 80 % recyceltem Kunststoff. Verzicht auf überflüssige Plastikeinlagen. Modulares System ermöglicht einfachen Austausch einzelner Komponente zur bedarfsgerechten Anpassung.