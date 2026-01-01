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    FM Swift 50/ W | Kärcher

    Reinigungswagen von Kärcher mit mehreren schwarzen Behältern und gelbem Griff, auf Rollen für Mobilität.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    Reddot Design Award 2021
    Green Good Design Award 2021

    FM Swift 50/ W

    Bestellnummer: 1.321-000.0

    • FlexoMate 2 × 15-l-Eimer mit 50 % recyceltem Kunststoff u. 2 × 6-l Eimer 80 %
    • Kompakte Variante und faltbares Müllmodul
    • 2 × FlexoLink S, 1 × FlexoLink XL
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