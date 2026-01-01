FM Swift 50/ W | Kärcher

Der funktionale und offene Reinigungswagen FM Swift 50/W mit 2 × 15-l-Eimern aus 50 Prozent recyceltem Kunststoff und 2 × 6-l-Eimern aus 80 Prozent recyceltem Kunststoff ist ein echtes Raumwunder und eignet sich optimal für besonders kleine Stauräume mit wenig Platz. Ausgestattet mit Doppeleimersystem und universeller Presse unterstützt er bei manuellen Reinigungsaufgaben auch in engen Bereichen. Das Entsorgungsmodul kann in der Höhe verstellt oder platzsparend eingeklappt werden und eignet sich für Müllbeutel verschiedener Größen. In den beiden 6-l-Eimern lassen sich Reinigungsutensilien sicher aufbewahren und nach Bereichen trennen: blau für unproblematische Bereiche und rot für Bereiche mit höchsten hygienischen Ansprüchen, wie Waschräume und Toiletten. Anstelle eines 6-l-Eimers können alternativ 2 bis 4 Reinigungsmittel platziert werden. Mit den Toolhaltern FlexoLink S (2 ×) und FlexoLink XL (1 ×) sind alle Tools sicher befestigt und jederzeit einsatzbereit.

Ergonomisches Design Entsorgungsmodul mit um 30° anpassbarem Höhenwinkel zur einfachen Leerung. Ergonomisches Auswringen dank effizienter Mopppresse. Platzsparendes Design Durch das kompakte Baumaß ist der Trolley sehr wendig und einfach zu verstauen. Für die platzsparende Lagerung das Müllmodul einfach einklappen und das Eimersystem abnehmen. Toolflexanbindungen an den Außenseiten zur Anbringung von Reinigungsutensilien. Nachhaltigkeitsmerkmale Design mit 2 × 15-l-Eimern aus 50 % recyceltem Kunststoff und 2 × 6-l-Eimern aus 80 % recyceltem Kunststoff. Verzicht auf überflüssige Plastikeinlagen. Modulares System ermöglicht einfachen Austausch einzelner Komponente zur bedarfsgerechten Anpassung.