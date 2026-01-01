FR TR 40 Classic | Kärcher

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Bestellnummer: 4.119-029.0Der robuste Classic-Flächenreiniger mit 400 mm Durchmesser und mitgeliefertem Düsenkit (2 × Größe 020; weitere separat bestellbar).
Durchmesser (mm)
400
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.3
Handbuch
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