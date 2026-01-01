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    FR TR 40 Classic | Kärcher

    Grauer Kärcher Flächenreiniger mit Bürsten und Metallanschluss, runde Form, auf weißem Hintergrund.

    FR TR 40 Classic

    Bestellnummer: 4.119-029.0

    Der robuste Classic-Flächenreiniger mit 400 mm Durchmesser und mitgeliefertem Düsenkit (2 × Größe 020; weitere separat bestellbar).
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