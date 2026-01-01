10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    FRV 30 Me | Kärcher

    Kärcher Flächenreiniger mit langem Griff und Schlauch, auf weißem Hintergrund.

    FRV 30 Me

    Bestellnummer: 2.642-911.0

    Dank automatischer Schmutzwasser-Absaugung macht der Flächenreiniger FRV 30 Me aus Edelstahl die Flächenreinigung im Innen- und Außenbereich noch effizienter. Heißwasserreinigung bis 85 °C.