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    Fugendüse, DN 32, Kunststoff, 210 mm | Kärcher

    Schwarze Kärcher Fugendüse, länglich und schmal, auf weißem Hintergrund.

    Fugendüse, DN 32, Kunststoff, 210 mm

    Bestellnummer: 6.903-403.0

    Die Kunststoff-Fugendüse (DN 32) für gewerbliche Trockensauger ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken.