Fugendüse, DN 32, Kunststoff, 210 mm | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 6.903-403.0Die Kunststoff-Fugendüse (DN 32) für gewerbliche Trockensauger ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken.
Standardnennweite (mm)
32
Menge (Stück)
1
Länge (mm)
210
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0
Abmessungen (L × B × H) (mm)
195 x 34 x 34