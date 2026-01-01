Fugendüse, DN 32, Kunststoff, Länge 225 mm, für LVS 1/2 Bp | Kärcher

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Bestellnummer: 2.885-916.0Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 32 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 225 mm. Geeignet für Akku-Trockensauger LVS 1/2 Bp.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
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