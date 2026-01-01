Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 225 mm | Kärcher

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Bestellnummer: 2.889-159.0Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.
Standardnennweite ( )
35
Menge (Stück)
1
Länge (mm)
225
Farbe
Anthrazit
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
225 x 40 x 40