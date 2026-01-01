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    Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 225 mm | Kärcher

    Graue Kärcher Fugendüse, länglich und schmal, auf weißem Hintergrund.

    Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 225 mm

    Bestellnummer: 2.889-159.0

    Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.