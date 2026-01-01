Fugendüse, NT, DN 40, Kunststoff, 290 mm | Kärcher

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Bestellnummer: 6.903-033.0Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.
Standardnennweite ( )
40
Menge (Stück)
1
Länge (mm)
290
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
300 x 45 x 45