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    Fugendüse, NT, DN 40, Kunststoff, 290 mm | Kärcher

    Schwarze Kunststoffdüse mit schmaler Öffnung, geeignet für Staubsauger, auf weißem Hintergrund.

    Fugendüse, NT, DN 40, Kunststoff, 290 mm

    Bestellnummer: 6.903-033.0

    Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.