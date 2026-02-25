Generatoren und Schmutzwasserpumpe | Kärcher

Starke Typen. Unter Strom Kein Strom? Viel Schmutzwasser? Machen Sie sich komplett unabhängig. Mit unseren benzinbetriebenen Generatoren und Schmutzwasserpumpe lösen Sie Ihre Probleme professionell. Für die unabhängige Stromversorgung und den Betrieb von Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreinigern auf Baustellen, in Kommunen, der Land- und Forstwirtschaft, im Gartenbau und Handwerk sind unsere benzinbetriebenen Generatoren PGG 3/1, 6/1 und 8/3 die erste Wahl. Und unsere Schmutzwasserpumpe WWP 45 löst Ihre Probleme, wenn Wasser in großen Mengen in Baugruben, in Kellern, Tiefgaragen oder Kabelschächten steht.