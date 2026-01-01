Glasschaber 5 x 9,5 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-156.0Glasschaber aus Metall von Kärcher. Zum Reinigen aller Glasflächen. Der Schaber wird ohne Klinge geliefert, Ersatzklingen sind erhältlich.
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.1
Verpackungsgewicht (kg)
0.1
Abmessungen (L × B) (mm)
95 x 50
Abmessungen, verpackt (mm)
95 x 50 x 10
Anwendungsgebiete