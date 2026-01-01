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    Glasschaber 5 x 9,5 cm | Kärcher

    Metallschaber mit silbernem Griff und goldener Klinge, auf weißem Hintergrund liegend.

    Glasschaber 5 x 9,5 cm

    Bestellnummer: 6.999-156.0

    Glasschaber aus Metall von Kärcher. Zum Reinigen aller Glasflächen. Der Schaber wird ohne Klinge geliefert, Ersatzklingen sind erhältlich.
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