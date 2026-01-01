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    Griff Fensterwischer Light MultiLink | Kärcher

    Grauer Kunststoffaufsatz mit breiter Düse und Griff, frontal auf weißem Hintergrund.

    Griff Fensterwischer Light MultiLink

    Bestellnummer: 9.212-262.0

    • Ergonomische Handhabung, schnelles und patentiertes Schienenwechseln, leicht
    • Kompatibel mit LAMPO System
    • PA, POM
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