Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Griff Fensterwischer Move Safe MultiLink | Kärcher

    Grauer und türkisfarbener Fensterabzieher mit ergonomischem Griff und Drehknopf, frontal abgebildet.

    Griff Fensterwischer Move Safe MultiLink

    Bestellnummer: 9.212-263.0

    • Einstellbarer Winkel, schnelles und patentiertes Schienenwechseln, leicht
    • Kompatibel mit LAMPO System
    • PA, POM
    Angebot anfordern