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    Grobschmutzange 100 cm | Kärcher

    Greifer mit langem silbernem Stiel und blauem Griff, geeignet zum Aufheben von Gegenständen.

    Grobschmutzange 100 cm

    Bestellnummer: 6.999-113.0

    Ergonomische Grobschmutzzange mit 100 cm Länge zum komfortablen Aufsammeln von Grobschmutz.
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