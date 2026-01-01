Grobschmutzange 100 cm | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 6.999-113.0Ergonomische Grobschmutzzange mit 100 cm Länge zum komfortablen Aufsammeln von Grobschmutz.
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.3
Verpackungsgewicht (kg)
0.3
Länge (mm)
1000
Abmessungen, verpackt (mm)
1040 x 160 x 270
Anwendungsgebiete