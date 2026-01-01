Gummilippe für FRV 30 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.642-910.0Für glatte Böden im Innenbereich. Die Gummilippe erhöht die Absaugleistung des FRV 30 und minimiert die Wasserrückstände. So ist der Boden bereits nach wenigen Minuten wieder begehbar.
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1