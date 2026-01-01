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    Halter CO₂-Flaschen-Kappe | Kärcher

    Schwarzer Kunststoffclip mit silbernem Metallbügel, freigestellt auf weißem Hintergrund.

    Halter CO₂-Flaschen-Kappe

    Bestellnummer: 2.574-002.0

    Praktischer Halter zur verliersicheren Aufnahme des Deckels von CO₂-Flaschen bei Reinigungsarbeiten mit Trockeneisstrahlsystem im Liquid-to-Pellet-Verfahren.