Halter Sack klappbar | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-261.0Klappbarer Müllsackhalter aus Polypropylen für 120-Liter-Müllsäcke. Geeignet für Trolley Classic III und V, sowie für die Trolleys Hotel Classic von Kärcher.
Gewicht ohne Zubehör (kg)
1.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
490 x 490 x 70