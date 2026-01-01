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    Halter Sack klappbar | Kärcher

    Graues Kunststoffrahmen-Set mit zwei länglichen Halterungen und Schrauben auf weißem Hintergrund.

    Halter Sack klappbar

    Bestellnummer: 6.999-261.0

    Klappbarer Müllsackhalter aus Polypropylen für 120-Liter-Müllsäcke. Geeignet für Trolley Classic III und V, sowie für die Trolleys Hotel Classic von Kärcher.