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    Halterung Flexomate für LVS 1/2 Bp | Kärcher

    Graues Kunststoff-Clipteil mit der Prägung "UP" und einem separaten kleineren Steckerteil auf weißem Hintergrund.

    Halterung Flexomate für LVS 1/2 Bp

    Bestellnummer: 2.885-918.0

    Die Halterung für den Reinigungswagen FlexoMate ermöglicht die praktische, sichere und komfortable Aufbewahrung des Akku-Trockensaugers LVS 1/2 Bp und macht das Gerät jederzeit griffbereit.
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