Halterung Presse | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-255.0Halterung für Presse aus Metall. Farbe weiß. Geeignet für Trolley Classic II und IV sowie Trolley Clean Liner Classic I, II, III und ECO!Clean Liner Press von Kärcher.