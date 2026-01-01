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    Halterung Presse | Kärcher

    Weißes, gebogenes Metallrohr mit zwei Enden, auf weißem Hintergrund.

    Halterung Presse

    Bestellnummer: 6.999-255.0

    Halterung für Presse aus Metall. Farbe weiß. Geeignet für Trolley Classic II und IV sowie Trolley Clean Liner Classic I, II, III und ECO!Clean Liner Press von Kärcher.
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