Hand Mopphalter Klettsystem 30 cm | Kärcher

Mit ergonomischem Griff für ermüdungsfreie Reinigungseinsätze und ideal zur effizienten Reinigung sowohl vertikaler als auch horizontaler Oberflächen geeignet: Der Handpadhalter für 30 Zentimeter lange Mikrofaserbezüge mit Klettverschluss von Kärcher. Im Vergleich zu Tüchern steht mit dem Halter und dem Bezug eine deutlich größere Auflagefläche zur Verfügung, welche die Produktivität bei der Reinigung deutlich steigert.