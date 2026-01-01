Hand Mopphalter Klettsystem 30 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-119.0Zur effizienten Reinigung vertikaler und horizontaler Oberflächen entwickelter Halter für Mikrofaserbezüge mit Klettverschluss und 30 cm Länge von Kärcher.
Programm
ADVANCED
Material
PE/PA
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.2
Abmessungen (L × B) (mm)
300 x 80
Anwendungsgebiete