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    Handfeger und Kehrschaufel | Kärcher

    Blaue Kehrschaufel mit gelbem Rand und gelbem Handfeger mit schwarzen Borsten darauf liegend.

    Handfeger und Kehrschaufel

    Bestellnummer: 3.337-614.0

    Universell einsetzbare Kehrgarnitur bestehend aus Kehrbesen und Kehrschaufel. Farbe: Blau.
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