Handfeger und Kehrschaufel | Kärcher

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Bestellnummer: 3.337-614.0Universell einsetzbare Kehrgarnitur bestehend aus Kehrbesen und Kehrschaufel. Farbe: Blau.
Farbe
Blau / Gelb
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.2
Verpackungsgewicht (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
335 x 231 x 98
Abmessungen, verpackt (mm)
335 x 231 x 98
Anwendungsgebiete