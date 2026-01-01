Handgriff für Doppelfahreimer | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-180.0Ergonomischer Griff als sinnvolle Erweiterung unserer Einfach- und Doppelfahreimerwagen 6.999-210.0, 6.999-209.0, 6.999-207.0, 6.999-209.0 und 6.999-025.0.
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
180 x 60 x 440