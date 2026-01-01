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    Handgriff für Doppelfahreimer | Kärcher

    Grauer Kunststoffgriff mit ovaler Öffnung, vertikal ausgerichtet, vor weißem Hintergrund.

    Handgriff für Doppelfahreimer

    Bestellnummer: 6.999-180.0

    Ergonomischer Griff als sinnvolle Erweiterung unserer Einfach- und Doppelfahreimerwagen 6.999-210.0, 6.999-209.0, 6.999-207.0, 6.999-209.0 und 6.999-025.0.