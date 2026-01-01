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    Handgriff, IB 15/120 | Kärcher

    Schwarzer Handgriff mit Rundschutz und Befestigungsschraube, vertikal ausgerichtet, vor weißem Hintergrund.

    Handgriff, IB 15/120

    Bestellnummer: 6.321-206.0

    Handgriff für Einsatz bei Düsenverlängerung (4.130-417.0, 170 mm)