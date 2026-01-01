Handgriff, IB 7/40 | Kärcher

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Bestellnummer: 4.321-248.0Handgriff zum anbringen an die Düsenverlängerung (4.760-658.0, 300 mm). So kann man bequem 2-händig arbeiten.
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
220 x 170 x 65