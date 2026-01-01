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    Handspritzpistole | Kärcher

    Kärcher Dampfreiniger-Zubehör mit schwarzem Schlauch und grauem Handgriff auf weißem Hintergrund.

    Handspritzpistole

    Bestellnummer: 4.574-067.0

    Ergonomische und kompakte Strahlpistole für Trockeneisstrahlsystem Ice Blaster von Kärcher. Inklusive 5 m Strahlschlauch, Düsenbeleuchtung und Düsen-Schnellwechselsystem.