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    Handwaschpaste RM 200 | Kärcher

    Kärcher Handwaschpaste Eimer, 10 Liter, mit Etikett in mehreren Sprachen, Abbildung von Händen am Waschbecken.

    Handwaschpaste RM 200

    Bestellnummer: 6.291-030.0

    Ergiebiges und schonendes Handwaschmittel auf Holzmehlbasis. Für den Einsatz gegen hartnäckige Öl-, Fett-, Pigment- und Farbverschmutzungen.
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