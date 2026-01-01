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    Hochdruckreiniger HD 10/15-4 Cage Food | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit silbernem Gehäuse, gelben und blauen Akzenten, auf Rädern, mit Handgriff und Schlauch.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 10/15-4 Cage Food

    Bestellnummer: 1.353-908.0

    • 2 Reinigungsmitteltanks mit Klarspülfunktion
    • HD-Schlauch in Lebensmittelqualität, graue, nicht zeichnende Räder
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