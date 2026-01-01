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    Hochdruckreiniger HD 10/15-4 Cage Food | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit silbernem Gehäuse, gelbem Knopf und blauer Schlauch, auf zwei Rädern.

    Hochdruckreiniger

    HD 10/15-4 Cage Food

    Bestellnummer: 1.524-232.0