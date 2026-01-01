Hochdruckreiniger HD 10/19-4 St H | Kärcher

Dieser stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger überzeugt mit komfortabler Bedienung, einer Durchflussmenge von 1000 l/h und einem Druck von 190 Bar, eine Zulauftemperatur von bis zu 85 °C ist möglich. Die Pumpe wird durch einen großen Wasserfilter geschützt. Nicht nur die Installation, auch die Bedienung und Wartung sind einfach und anwenderfreundlich. Die elektronische Überwachung und Anzeige von Fehlern garantieren eine hohe Betriebssicherheit. Dank des 4-poligen, langsam laufenden E-Motors ist eine lange Standzeit möglich, und durch die Kurbelwellenpumpe mit hochwertigem Messing-Zylinderkopf sowie das Gehäuse und den Rahmen aus Edelstahl bietet das Gerät eine ausgezeichnete Langlebigkeit. Der Hochdruckreiniger enthält einen Wasservorlagebehälter mit Trockenlauf- und Entkalkungsschutz, der Leerstand des Entkalkungsschutzes wird angezeigt. Außerdem kann Reinigungsmittel angesaugt und über ein Ventil dosiert werden, auch hier ist eine Leermeldeanzeige vorhanden. Die Auslieferung erfolgt ohne Zubehör, dieses kann an jeder Entnahmestelle ausgewählt werden: Manometer, Stundenzähler, Ansaugung für zweites Reinigungsmittel, automatische Druckentlastung und verschiedene Fernbedienungen.

Qualitativ hochwertige Ausstattung Vorlagebehälter mit Ventil, Entkalkungs- und Trockenlaufschutz. Sehr robuster Rahmen und Abdeckung aus Edelstahl. Vorbereitet für den Anschluss von Fernbedienungen. Langlebig und robust Sehr robuster Rahmen und Abdeckung aus Edelstahl. 4-poliger, langsam laufender Elektromotor garantiert eine längere Standzeit. Zuverlässig und langlebig: Die Kärcher Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe sorgt für optimalen Druck. Elektronische Überwachung für höhere Betriebssicherheit Abschalten bei Wassermangel, LEDs: Bereitschaft, Service, Fehler. Abschaltung bei Über-/Unterspannung. Abschaltung bei Leckage oder Phasenausfall. Unkomplizierte, einfache Bedienung Nur ein Drehschalter für alle Funktionen garantiert eine einfache Bedienung ohne langwierige Einlernzeiten. Besonders anwenderfreundlich dank selbsterklärender Symbole. Keine lange Einarbeitung nötig. LED-Leuchten zeigen den Status der wichtigsten Gerätefunktionen an Umfangreiches Angebot an Zubehören und Anbausätzen Manometer und Betriebsstundenzähler sind optional erhältlich. Eine automatische Druckentlastung ist optional verfügbar. Reinigungsmittelansaugung mit Ventil und Leermeldeanzeige Das Ansaugsystem für das Reinigungsmittel mit Dosierventil und Leermeldeanzeige ist Teil der hochwertigen Standardausstattung. Optional: zweite Ansaugung mit Ventil und Leermeldeanzeige. Reinigungsmitteldosierung auf der Saugseite. Robuste Ausführung für harte Arbeitseinsätze Für den täglichen Arbeitseinsatz entwickelt. Höhere Standzeiten, weniger Wartungsaufwand und geringere Kosten. Ideal für industrielle Einsätze. Der Einsatz heißen Wassers steigert die Reinigungseffizienz erheblich. Großer Wasserfilter integriert Großer Wasserfeinfilter für einen optimalen Schutz der Pumpe. Bequem zu erreichen, einfach zu reinigen. Gewährleistet hohe Lebensdauer aller hochdruckführenden Komponenten. Einfache Installation und Wartung Im Servicefall sind alle Komponenten einfach und schnell zugänglich. Zeit- und kostensparende Installation vor Ort. Flächendeckendes Servicenetz mit bestens geschulten Service-Technikern. Jederzeit schnell einsatzbereit Auf Knopfdruck verfügbar, ohne Rüstzeiten und Transport mobiler Geräte. Sobald die Pistole betätigt wird, startet die Pumpe mit der Förderung. Dies ermöglicht bequemes Arbeiten an jedem Abnahmepunkt. Fixe Installation ohne Gefahren: keine Schmutzverschleppung oder lose Schläuche