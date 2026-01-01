Hochdruckreiniger HD 10/21-4 S ST Classic | Kärcher

Der stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/21-4 S St. Classic verbindet einfachste Bedienung, Wartung und Installation seines Stahlrahmens an Wand oder Boden perfekt mit höchster Leistung bei der Reinigung. Dazu entwickelt das Gerät aus 8 kW Motorleistung bis zu 210 Bar Arbeitsdruck und bietet eine stündliche Schwemmleistung von 1.000 Litern. Unter dem sehr robusten Stahlrahmen arbeiten die einfach einzustellende, starke Kurbelwellenpumpe mit einem Zylinderkopf aus hochwertigem Messing sowie der langsam laufende, 4-polige Motor mit automatischer Abschaltung und Luft- und Wasserkühlung. Damit ist jederzeit ein ausdauernder, langlebiger und sehr zuverlässiger Betrieb gewährleistet. Zudem schützt ein einfach zu reinigender Wasserfilter die Pumpe zuverlässig vor Verunreinigungen. Ergänzt um eine umfangreiche Serienausstattung mit Pistole, Lanze, 10 Meter Hochdruckschlauch sowie Powerdüse – jeweils mit innovativen EASY!Lock-Schnellverschlüssen für ein komfortables und schnelles Handling – ist der HD 10/21-4 S Classic die ideale Wahl für harte Arbeitsbedingungen.

Leistungsstarke und robuste Kurbelwellenpumpe mit Zylinderkopf aus Messing und Kolben mit Keramikhülsen Hohe Leistung bei hoher Effizienz. Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten. Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur. Robuste, stationäre Konstruktion Ein robuster Stahlrohrrahmen schützt das Gerät sicher vor Beschädigungen. Robuster Stahlrohrrahmen schützt alle Komponenten. Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör. Classic-Zubehör mit EASY!Lock-Anschlüssen Schneller Auf- und Abbau sowie einfacher Zubehörwechsel. Robustes und langlebiges Zubehör. Einfach zu bedienen Übersichtliches Maschinenkonzept Großer Wasserfilter zum Schutz der Pumpe. Druck und Wassermenge lassen sich direkt an der Pumpe einstellen. Füllstand und Qualität des Öls lassen sich einfach mithilfe von Schauglas und Peilstab ablesen. Langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung Bewährte Qualitätskomponenten von Kärcher garantieren eine hohe Lebensdauer. Für hohe Leistung und geringe Wartungskosten. Für hohe Lebensdauer, Zuverlässigkeit. Intuitive Bedienung und einfache Wartung Integrierter Wasserfilter lässt sich werkzeuglos ausbauen und reinigen. Gute Zugänglichkeit für einfachen Service und problemlose Wartung. Einfache Bedienung. Hohe Flexibilität Das umfangreiche Zubehörangebot ermöglicht ergonomische und ökonomische Reinigungslösungen in vielen Bereichen. Reichhaltiges Zubehör für vielfältige Anwendungen. Minimaler Montageaufwand.