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    Hochdruckreiniger HD 10/23-4 SX Plus | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Schlauchrolle, graues Gehäuse, gelber Drehknopf, zwei Räder, Pistole mit gelbem Griff.

    Hochdruckreiniger

    HD 10/23-4 SX Plus

    Bestellnummer: 1.286-924.0