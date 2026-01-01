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    Hochdruckreiniger HD 10/25-4 S Classic | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit schwarzem Rahmen, gelben Details und Schlauch auf Rollen.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 10/25-4 S Classic

    Bestellnummer: 1.367-402.0

    • Robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
    • Stahlrohrrahmen
    • Luft-/wassergekühlter Motor
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